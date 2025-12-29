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Сэм Энас – лучший нападающий 15-й недели КХЛ

29 декабря 2025 17:48
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Один из лидеров минского «Динамо» Сэм Энас назван лучшим нападающим 15-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Американский форвард за минувшую семидневку в составе «зубров» провел три поединка, в которых набрал пять очков при показателе полезности +2. В матче против московского «Динамо» он стал автором победной шайбы. Энас впервые в карьере удостоен этой номинации. 

Что качается других амплуа, то в число лауреатов также попали голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин, защитник «Нефтехимика» Артем Сериков и новичок «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. На данный момент минчане возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Заключительный поединок уходящего года подопечные Дмитрия Квартальнова проведут уже завтра в Уфе. Дома «динамовцы» сыграют только 14 января против «Адмирала».

# Хоккей

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