Белорусские хоккеисты демонстрируют результативную игру в заокеанских лигах. «Коачелла» Андрея Лошко на выезде проиграла «Хендерсону» (3:6) в матче регулярного чемпионата АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий выходил на лед в центре четвертого звена, отметился голевой передачей на экваторе заключительной 20-минутки и закончил встречу с показателем полезности +1. Со старта сезона уроженец Жлобина набрал скромные четыре очка.

«Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах дома оказался сильнее «Уилкс-Барре» – 4:3. Основное время завершилось вничью, овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии буллитов точнее были хозяева. Белорусский голкипер за весь поединок парировал 26 выстрелов оппонентов. В текущем розыгрыше у Колосова семь викторий в 16 играх, а коэффициент отраженных бросков составляет 89,9.

Громко заявляет о себе и подрастающее поколение исполнителей. «Медисин-Хат» дома уверенно обыграли «Ред-Дир» в Западной хоккейной лиге со счетом 7:4. Отечественный форвард победителей Ярослав Брызгалов забросил шайбу, отдал три результативные передачи, завершил противостояние с полезностью +4 и был признан первой звездой матча.