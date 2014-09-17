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В Минске открылась выставка «Ароматы любви» — у каждой картины свой неповторимый запах

17 сентября 2014 18:45
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Новости Беларуси. Чем пахнут чувства? Ответ на этот вопрос знает художник Зоя Луцевич. Её персональная выставка с говорящим названием «Ароматы любви» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого. У каждой картины свой запах. От «синей» веет морским утренним воздухом, от «розовой» исходит пьянящий запах сирени и малины.

Кроме художницы, над созданием экспозиции трудились ещё несколько человек. Один из них – известный во всём мире парфюмер Олег Выглазов. Специально для выставки он создал 11 неповторимых ароматов. Познакомиться с экспозицией и вдохнуть ароматы любви можно до начала октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске

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