Народный артист России Виктор Сухоруков: Сила не в деньгах, не в правде, а в дружбе!

Сегодня хорошим настроением с вами поделится самый харизматичный актёр - Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации.

Виктор Иванович, как начинается обычно Ваш день?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

«Утро, утро начинается с расцвета. Здравствуй, здравствуй, необъятная страна!»… Я встаю, душевно пою, умываюсь и иду на работу. Утро у меня обычное, рядовое. Самое главное: вспомнить приятный сон, не забыть о планах на день и самое главное - чтобы было настроение.

Вам не обидно, когда про Вас говорят, что Вы зрителя завоевали энергией, а не талантом?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

А присутствие энергии, владение ею и управление - это разве не талант?

Правда, что Вы умеете радоваться успехам других людей, что не свойственно другим актёрам? Неужели Вы не испытывали зависть?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Зависть - удел не только творческих людей. Зависть - удел всех! Только у одних - много, у других - мало. У одних - громко, у других - тихо. Заметно, незаметно. Завидуют все. Всему. Всегда. Во веки веков. И я завидую…

Чему?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Мало ли у меня комплексов или недостатков! Я завидую тому, чего я не могу и чего не умею, чего никогда не достигну. Завидую тому, что мне никогда не подвластно. Завидую: «Эх, я никогда не сяду на шпагат!»

Вам нравится Минск?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Очень. Ещё я был в Гомеле, Бобруйске. Бывал в Витебске. Прекрасные города! Очень житейские. Мне здесь уютно. Когда человеку в населённом пункте уютно и хорошо, - это хороший населённый пункт. Таких населённых пунктов в Беларуси много.

Белорусский зритель отличается от российского?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Меня встречали так, как будто я Майя Плисецкая в квадрате. Узнают. Обедал в одном кафе - все официанты и официантки фотографировались со мной. Я стоял, как верблюд, на фоне цветочков и фотографировался.

Слава Вам мешает или помогает?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Почему она должна мешать, когда я знаю, что она должна быть неотъемлемой частью творческого человека?

Какие планы на этот год?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Планов много. Я актёр академического театра им. Моссовета, помимо того меня приглашают играть и другие театры. И везде у меня великолепные роли. Великолепная роль - «Старший сын». Сейчас я репетирую в театре Моссовета одну из главных ролей вместе с Георгием Тараторкиным. «Римская комедия». Я там играю императора. Такая интересная история! Я без дела не сижу. Немножко меньше снимаюсь, чем раньше. Главных ролей вообще не предлагают. Видимо новое поколение «бездарное» «надышало» мне покой…

Наверное, этот вопрос Вы много раз слышали: «В чем сила, брат?»… В чем Ваша сила?

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

В дружбе. И даже не в любви или «сила в правде». Нет! Мне кажется, что сила в друзьях и в дружбе. В истинной. Потому что, если у тебя есть друзья, они могут заменить тебе все и вся. Спасут. Самое главное - они могут тебя спасти. Они могут тебе помочь. Они не должны, не имеют права тебя бросить. Живя, мы находимся в пути. Жизнь - это путь. Находясь в пути, обязательно должны быть рядом друзья. В этом и есть сила.

Хочется услышать от Вас какой-нибудь совет…

Виктор Сухоруков, народный артист Российской Федерации:

Подойдите к зеркалу и увидьте там себя. И знайте, что Вы смотрите на человека, которому все интересно, важно. Любите того, кто в зеркале! Берегите того, кто в зеркале! Вы нужны всем остальным здоровый, красивый, молодой, счастливый, верующий…