Маленькое путешествие в Грецию: фестиваль «Калимера» в Минске

Новости Беларуси. Эхо Эллады, национальные танцы и, конечно, средиземноморская кухня: в центре Минска 27 июля проходит «Калимера», праздник греческой культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень нравится Греция, давно ее изучаю. Очень здорово, что вообще такие праздники проводятся – страны, культуры. Я стараюсь не пропускать: это очень интересно – изучать культуры разных народов.