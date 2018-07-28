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Маленькое путешествие в Грецию: фестиваль «Калимера» в Минске

28 июля 2018 15:01
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Новости Беларуси. Эхо Эллады, национальные танцы и, конечно, средиземноморская кухня: в центре Минска 27 июля проходит «Калимера», праздник греческой культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленькое путешествие в Грецию: фестиваль «Калимера» в Минске-1

«Жду музыки, зажигательных танцев»: что говорят гости «Калимеры» в Минске

Маленькое путешествие в Грецию: фестиваль «Калимера» в Минске-4

Очень нравится Греция, давно ее изучаю. Очень здорово, что вообще такие праздники проводятся – страны, культуры. Я стараюсь не пропускать: это очень интересно – изучать культуры разных народов.

Маленькое путешествие в Грецию: фестиваль «Калимера» в Минске-7

Прекрасные выступления, прекрасные национальные танцы, песни, прекрасные угощения. Все великолепно, праздник удался!

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Фестиваль # Культура # Камилла Шах # Фотофакт

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