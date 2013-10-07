В Любанском районе прошёл новый областной праздник искусств «Полесские встречи»

Новости Беларуси. «Полесские встречи». Любанщина принимала новый областной праздник искусств. Творческий проект был посвящен выдающимся деятелям белорусской культуры: поэту Владиславу Сырокомле и историку Павлу Шпилевскому.
Специальную программу подготовил Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Зрители услышали классику, эстраду и джаз. А также познакомились с новыми творческими именами. А юные жители Любани к празднику получили новую детскую школу декоративно-прикладного искусства. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.