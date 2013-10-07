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В Любанском районе прошёл новый областной праздник искусств «Полесские встречи»

07 октября 2013 16:14
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Новости Беларуси. «Полесские встречи». Любанщина принимала новый областной праздник искусств. Творческий проект был посвящен выдающимся деятелям белорусской культуры: поэту Владиславу Сырокомле и историку Павлу Шпилевскому. 
 
Специальную программу подготовил Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Зрители услышали классику, эстраду и джаз. А также познакомились с новыми творческими именами. А юные жители Любани к празднику получили новую детскую школу декоративно-прикладного искусства. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.
# Культура # Фестиваль

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