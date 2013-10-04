Новости Беларуси. В Минске открылся международный фестиваль жестовой песни. Спеть для тех, кто не слышит, приехали 130 участников со всего мира. Интонации в движениях и полутона в мимике – передать настроение музыкального произведения можно и жестами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Шарафетдинов потерял слух в два года – осложнение после обезболивающего укола. Эта беда привела его не только на сцену, но и в ЗАГС. Вместе с женой они учились бальным танцам, а потом пришли и в жестовое пение.

Руслан Шарафетдинов, участник Международного фестиваля жестовой песни (Россия):

Среди глухих таких нет, обычно в народных танцах, аэробике. А чтобы соперничать с кем-то в бальных танцах, я не вижу. И мы решили пение попробовать. А танцуем среди слышащих людей.

Передать интонацию и полутона лишь движением рук. Это кажется невероятным, но глядя на выступление участников международного фестиваля жестовой песни начинаешь понимать, что невозможное возможно.

Руслан Шарафетдинов:

Это очень сложно. Во-первых, там слов очень много, а жестов мало. Естественно, надо, чтобы по смыслу передать, о чем этот текст. Конечно, показать жестами правильно по смыслу, в эмоциях, в движениях, костюмы соответствующие. Чтобы человек не слабослышащий, а глухой именно понял, о чём я пою.

На помощь приходит мимика. Руслан признается, когда возникают проблемы со слухом – обостряется зрение, человек фиксирует мельчайшие детали. Так что акцент в костюме, движение бровью, осанка способна рассказать о настроении песни. Любое движение должно быть выверено – малейшая ошибка может исказить смысл.

Олег – солист ансамбля из Узбекистана. Одна из его партнерш по сцене абсолютно не слышит. При этом танцует так, что можно позавидовать ее музыкальности. Для конкурса ребята выбрали песню «Азия».

Олег Ощепков, участник (Узбекистан):

Потому что мы живем в Узбекистане. И поэтому я выбрал композицию «Азия».