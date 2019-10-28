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В Лошице снимают интерактивный фильм по Лавкрафту

28 октября 2019 19:39
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Новости Беларуси. Залы Лошицкой усадьбы стала декорациями для детективного фильма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  28 октября здесь завершились масштабные съёмки.

В Лошице снимают интерактивный фильм по Лавкрафту-1

Кино повествует о событиях 30-х годов. Снят фильм по мотивам настольной игры «Тайны Аркхэма». Она в свою очередь основана на книге писателя Говарда Лавкрафта.

В Лошице снимают интерактивный фильм по Лавкрафту-4

Лента будет интерактивной. А это значит, что зрители, которые будут смотреть фильм в интернете, сами смогут выбирать, как в следующем эпизоде поступит герой. 

В Лошице снимают интерактивный фильм по Лавкрафту-7

Андрей Полупанов, оператор-постановщик:
В Лошицкой усадьбе мы сняли много сцен. Нам здесь подошел по интерьеру, по эпохе. Какие-то локации мы сами конструировали.

# Кино # Культура # Андрей Полупанов # Фотофакт

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