В Лошице снимают интерактивный фильм по Лавкрафту

Новости Беларуси. Залы Лошицкой усадьбы стала декорациями для детективного фильма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 28 октября здесь завершились масштабные съёмки.

Кино повествует о событиях 30-х годов. Снят фильм по мотивам настольной игры «Тайны Аркхэма». Она в свою очередь основана на книге писателя Говарда Лавкрафта.

Лента будет интерактивной. А это значит, что зрители, которые будут смотреть фильм в интернете, сами смогут выбирать, как в следующем эпизоде поступит герой.