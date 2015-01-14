В Копыльском районе Старый Новый год отметили уникальным обрядом XVIII века

Новости Беларуси. Праздновать, так по-царски! Отмечать Новый год в ночь с 13 на 14 для славян стало хорошей традицией. Причиной тому – смена Юлианского календаря. Со словами «Коляда пришла!» ряженые ходят по дворам, поют песни на радость хозяевам и желают благополучия и процветания их дому.

Татьяна Шаура, директор Семежевского центр культуры и отдыха:

У нас удзельнічаюць 12 чалавек, і ўсе маладыя хлопцы, нежанатыя. Перадзяваюцца ў форму Семцароў, цар Мамай, цар Максіміліан. Чорныя такія маскі брудныя баба і дзед, ходзяць следам, замінаюць царам. Могуць воду разліць, могуць нейкую шкоду зрабіць, залесці пад ложак, на печ, вымазацца ў сажу. Імі камандуе ўсімі лекар, гамбурскі аптэкар. Камандуе, куды зайсці, у якую хату.

В Копыльском районе на Коляды приходят солдаты. Уникальный обряд в этих краях сохранился с XVIII века, когда недалеко от деревни Семежево стояли части царской армии.

В канун Нового года они показывали местным жителям веселое представление, за что хозяева их одаривали угощениями. С тех времен в народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет мир, согласие и богатство.

В 2009 году старинная традиция вошла в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.