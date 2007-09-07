В Италии началась церемония прощания с Лучано Паваротти

Она проходит в кафедральном соборе родного города тенора - Модены.Проститься с певцом приходят его родные, друзья и поклонники. Среди скорбящих много известных людей - это испанские теноры Плачидо Доминго и Хосе Каррерас, которые выступали с ним в знаменитом трио. Церемонию посетил мэр Модены, который объявил о решении присвоить Городскому театру имя великого оперного певца.

В городе объявлен траур. Напомним, Паваротти скончался 6 сентября на 72-ом году жизни. Похоронен знаменитый певец будет 8 сентября.