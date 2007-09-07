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Музей современного изобразительного искусства приглашает сразу на две выставки

07 сентября 2007 07:58
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В большом и малом залах музея современного изобразительного искусства экспонируются выставки "Минск вчера, сегодня, завтра" и "Минск 60-х".Первая экспозиция - дело рук учащихся Минской государственной гимназии-колледжа искусств. Они представят этюды с натуры, аппликации из соломки, керамику, батик, фантазийные композиции, которые отражают дух старого, нового и будущего Минска. Всего представлено около 100 работ. Произведения юных художников уже украшают некоторые больницы, поликлиники и школы столицы.
Другая экспозиция "Минск 60-х" - авторские произведения живописца Георгия Скрипниченко.
# Культура # Музеи

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