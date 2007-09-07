Музей современного изобразительного искусства приглашает сразу на две выставки

В большом и малом залах музея современного изобразительного искусства экспонируются выставки "Минск вчера, сегодня, завтра" и "Минск 60-х".Первая экспозиция - дело рук учащихся Минской государственной гимназии-колледжа искусств. Они представят этюды с натуры, аппликации из соломки, керамику, батик, фантазийные композиции, которые отражают дух старого, нового и будущего Минска. Всего представлено около 100 работ. Произведения юных художников уже украшают некоторые больницы, поликлиники и школы столицы.

Другая экспозиция "Минск 60-х" - авторские произведения живописца Георгия Скрипниченко.