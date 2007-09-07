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Италия скорбит по Лучано Паваротти

07 сентября 2007 07:55
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В итальянском городе Модена объявлен траур в связи со смертью Лучано Паваротти. Накануне вечером на главной площади началась церемония прощания с великим тенором. Гроб с телом маэстро на катафалке доставили в кафедральный собор. Собравшиеся у ворот горожане устроили певцу последнюю овацию. Люди со всей Европы спешат в Модену, чтобы успеть проститься.
Свои соболезнования семье покойного прислали лидеры ведущих держав и руководители крупнейших международных организаций. Паваротти похоронят в субботу на городском кладбище.
# Культура

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