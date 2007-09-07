Италия скорбит по Лучано Паваротти

В итальянском городе Модена объявлен траур в связи со смертью Лучано Паваротти. Накануне вечером на главной площади началась церемония прощания с великим тенором. Гроб с телом маэстро на катафалке доставили в кафедральный собор. Собравшиеся у ворот горожане устроили певцу последнюю овацию. Люди со всей Европы спешат в Модену, чтобы успеть проститься.

Свои соболезнования семье покойного прислали лидеры ведущих держав и руководители крупнейших международных организаций. Паваротти похоронят в субботу на городском кладбище.