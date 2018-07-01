В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт

Новости Беларуси. В последний день июня в Гродно выбрали победителей конкурса «Мини мисс и мистер Гродно-2018», кастинг на который проводился ещё весной.

Как сообщает NewGrodno.by, конкурс прошёл уже во второй раз. Всего было 23 участника – 15 девочек и 8 мальчиков, всем от 7 до 12 лет.

Первыми вышли на сцену победители прошлогоднего конкурса: Гаврилов Павел и Руселевич Лиана. Следом за ними начали выступать претенденты на корону этого года.

В первой части конкурса дети пели, танцевали, рассказывали стихотворения, играли на музыкальных инструментах и ставили театральные представления. Второй частью стало дефиле в вечерних нарядах.

Жюри конкурса оценивали не столько красоту участников, сколько их таланты и умение держаться на публике. После небольшого перерыва судьи огласили своё решение. Без подарков и ленты номинанта не остался никто из конкурсантов.

Тем не менее, главными победителями стали Анастасия Кирьяка и Тимофей Русак. Ребята будут представлять Гродненскую область на различных конкурсах в стране и за границей.

Зимой прошлого года две юные участницы из Беларуси победили в конкурсе «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга».