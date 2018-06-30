Как Ягайло к Ядвиге сватался: средневековый праздник в центре Минска

Новости Беларуси. Минск по выходным традиционно наполняется ярким музыкальными и театральными событиями. Так, 30 июня в Верхнем городе состоялось историческое представление «Из варяг в греки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители смогли окунуться в Средневековье – узнать об одном из эпизодов жизни короля Ягайло, понаблюдать за рыцарскими турнирами и изучить танцы того времени. Как это было? Узнаем у нашего корреспондента Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

В Верхнем городе каждую субботу под открытым небом проходят интересные мероприятия, это уже стало такой доброй городской традицией. И вот сегодня зрителям рассказали и показали эпизод многотомной истории: как один из самых известных королей – Ягайло – сватался к дочке польского короля, 13-летней Ядвиге. Историческая анимация сопровождалась рыцарскими турнирами и средневековыми танцами. Каждый желающий, кстати, мог разучить различные движения.

Я приехала в Беларусь из Америки. Мы пришли в центр погулять и увидели представление. Очень необычно, такого давно не видела.

Нам нравится. Очень красочно, захватывающе.

Здорово, потому что приобщение идет к истории нашей. Поэтому я считаю, что надо проводить такие мероприятия.

Приехали их Борисова. Очень интересное представление, нам понравилось, молодцы, подготовились. Белорусский язык везде присутствует, танцы интересные.

Все представление оказалось не только впечатляющим, но и познавательным. Как и во многих историях, сердце юной Ядвиги в то время уже было отдано другому – эрцгерцогу Вильгельму Австрийскому. На браке настояли польские магнаты, которые видели выгоду в литовском Ягайло – человеке с непростой биографией, князе язычников, который вместе с короной обещал принять католичество и обратить в него весь свой народ. В общем-то, так и пришлось смириться с судьбой. По некоторым фактам, Ядвига пришла на венчание в темной одежде и даже без драгоценностей. И, как показало время, брак все-таки оказался несчастливым. Да и для Ягайло, собственно, не последним.