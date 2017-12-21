Белоруски стали лучшими на конкурсе «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга». Большое интервью с красавицами

9 декабря в культурной столице России проходил конкурс красоты «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга-2017». Наверное, к сожалению, всех местных российских девочек этой страны, что про конкурс узнали наши маленькие белорусские красавицы. Приехали и выиграли всё, что только можно выиграть. Два первых призовых места у нас.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – обладательница гран-при конкурса красоты «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга-2017» Арина Никулина с мамой Анастасией Никулиной и первая вице-мисс Александра Зыгмантович.

Как узнали об этом конкурсе? Какие этапы нужно было пройти в конкурсе? Что приготовили участницы на творческий номер? Какие желания загадали Деду Морозу? Смотрите видео.