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Белоруски стали лучшими на конкурсе «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга». Большое интервью с красавицами

21 декабря 2017 10:14
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9 декабря в культурной столице России проходил конкурс красоты «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга-2017». Наверное, к сожалению, всех местных российских девочек этой страны, что про конкурс узнали наши маленькие белорусские красавицы. Приехали и выиграли всё, что только можно выиграть. Два первых призовых места у нас.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – обладательница гран-при конкурса красоты «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга-2017» Арина Никулина с мамой Анастасией Никулиной и первая вице-мисс Александра Зыгмантович. 

Как узнали об этом конкурсе? Какие этапы нужно было пройти в конкурсе? Что приготовили участницы на творческий номер? Какие желания загадали Деду Морозу? Смотрите видео.

# общество # Фотофакт # Конкурс красоты

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