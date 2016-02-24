Новости Беларуси. В год культуры в Беларуси начали новую практику выездных театров. Так, в Белорусском педагогическом университете накануне стартовала неделя Купаловского.

Первым на выезде стал реквием под названием «Вечер» Алексея Дударева. Это сентиментальный спектакль про пожилых людей, которые на закате жизни не разучились любить, мечтать и верить в светлое будущее.

Всего для студентов и преподавателей покажут четыре постановки из репертуара главного драмтеатра страны. Основной критерий отбора мобильных представлений – это универсальные декорации и реквизит, который может поместиться в несколько чемоданов, а также небольшой актерский состав.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Наш Нацыянальны академiчны тэатр iмя Янкi Купалы ўжывае новую цiкавую форму, калі ён iдзе і шукае свайго гледача, iдзе у маладзёжную аўдыторыю, тым самым, ён выхоўвае свайго будучага гледача.

24 февраля в актовом зале педуниверситета покажут «Старомодную комедию» по пьесе Алексея Арбузова. Начало в два часа дня. Вход свободный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.