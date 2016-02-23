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Китайские студенты в Беларуси завершают встречу Нового года по восточному календарю праздником фонарей

23 февраля 2016 06:35
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Новости Беларуси. Праздник фонарей оповестил о завершении встречи Нового года по восточному календарю.

Традиция зажигать красочные фонари, похожие на животных, цветы и фрукты, в Китае зародилась еще в 10 веке. С тех времен запускают фейерверки, организовывают шествия на ходулях, танцы драконов, катание на качелях. И вот уже несколько лет китайские студенты проводят этот праздник в Минске в кругу друзей, наставников и коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лифэн Чокан, преподаватель китайского языка (Китай):
В этот праздник вся семья собирается вместе. Мы кушаем «юаньсяо». Они круглые. Это значит, в семье будет благополучие, все хорошо весь год.  

Юань Фан, студентка Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ (Китай):
Вместе отмечать — это хорошо. Знакомиться и учить друг друга культуре и истории.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:
В Белорусском государстве университет очень тесно сотрудничает с организациями Китайской Народной Республики и в образовании, и в науке. У нас обучается около 800 китайских студентов, в республике работает три Института Конфуция, обсуждается создание академии «Шелкового пути».

# Культура # Беларусь-Китай # Лифэн Чокан

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