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Мультфильм по мотивам сказки В. Короткевича удостоен награды за лучший сценарий

23 февраля 2016 07:40
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Новости Беларуси. Лучшим из лучших на международном фестивале анимационных фильмов в Каире стал мультфильм Татьяны Кублицкой. «Весна осенью» - работа, написанная по мотивам сказки Владимира Короткевича, удостоена награды за лучший сценарий. Жюри покорила история о страданиях маленького мальчика, который во время своей  болезни хотел увидеть солнце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кульбицкая, автор сценария, постановщик, кинорежиссер:
Я нашла сказку с таким добрым посылом, что мы все в ответе друг за друга и должны друг другу помогать. Очень приятно, что отметили наш фильм, но очень приятно, что отметили сейчас, практически в год юбилея. Хотя в прошлом году был юбилей Короткевича 85 лет, ну, вот немножечко не успели, тем не менее, я очень рада.

Работы белорусских аниматоров впервые участвовали в конкурсной программе. Всего на фестивале было  представлено более 50 мультипликационных фильмов со всего мира.

# Культура # Мультфильмы # Татьяна Кульбицкая

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