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В Минске утвержден план мероприятий по празднованию юбилейных дат в Год культуры

22 февраля 2016 17:47
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Новости Беларуси. В Минске утвержден план мероприятий по празднованию юбилейных дат в Год культуры. Особое внимание уделено библиотекам и любителям книг. В читающей столице состоятся многочисленные выставки прямо под открытым небом.

К слову, 320 тысяч жителей столицы в 2015 году стали завсегдатаями библиотек. На счету у самых древнейших культурных институтов два миллиона посещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Матвеева, заместитель директора ГУ «Централизованная система публичных библиотек»:
Мы постараемся поддержать Год культуры не только в станах библиотек. Эта выставка и другие наши экспозиции будут представляться на открытых площадках. В Центральной библиотеке имени Янки Купали стал работать Минский городской театр поэзии. И, безусловно, мы в нашем театре не обойдем тему юбилеев наших великих поэтов и писателей.

# Культура # 2016 - Год культуры в Беларуси # Елена Матвеева

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