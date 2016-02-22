Новости Беларуси. В Минске утвержден план мероприятий по празднованию юбилейных дат в Год культуры. Особое внимание уделено библиотекам и любителям книг. В читающей столице состоятся многочисленные выставки прямо под открытым небом.

К слову, 320 тысяч жителей столицы в 2015 году стали завсегдатаями библиотек. На счету у самых древнейших культурных институтов два миллиона посещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Матвеева, заместитель директора ГУ «Централизованная система публичных библиотек»:

Мы постараемся поддержать Год культуры не только в станах библиотек. Эта выставка и другие наши экспозиции будут представляться на открытых площадках. В Центральной библиотеке имени Янки Купали стал работать Минский городской театр поэзии. И, безусловно, мы в нашем театре не обойдем тему юбилеев наших великих поэтов и писателей.