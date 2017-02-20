В его картинах – наша история: о творчестве и наследии художника Михаила Савицкого

Имя этого художника неразрывно связано с главными трагедиями Беларуси XX века: Великой Отечественной войной и Чернобыльской катастрофой. Он стал единственным человеком в искусстве, который был удостоен звания Героя Беларуси. Великий творец Михаил Савицкий. 18 февраля мастеру исполнилось бы 95 лет.

Стать художником он мечтал с самых юных лет. Тогда в довоенное время в небольшой деревне под Витебском часто говорили о Шагале и Малевиче. Но Михаилу Савицкому пришлось на некоторое время отложить мечту стать великим художником. Сразу после школы его призвали в армию, а еще через год – на фронт.

За время войны он три раза становился узником концлагерей, а в апреле 1945 года и вовсе мог умереть. Организация побега, и как результат – три недели голода в тифозном бараке. Спасли союзники. А уже через два года осуществилась и детская мечта. В 1947 году Михаил Савицкий поступил в Минское художественное училище, а после – в легендарный Суриковский институт в Москве.

Кирилл Мельник, старший научный сотрудник Художественной галереи Михаила Савицкого, искусствовед, художник:

Первая крупная работа, выполненная в направлении социалистического реализма. Написана в Москве. Картина-воспоминание о довоенной родной деревне. Эта работа наполнена его воспоминанием о безоблачном довоенном детстве. Это добротная советская живопись. Но это еще не тот Савицкий, который войдет в историю искусства.

После шести лет учебы в Москве Михаил Савицкий вернулся в Минск. И сразу произвел небывалый фурор в узком кругу художников. Тогда еще только начинавший писать Николай Опиок помнит, как много говорили именитые творцы о молодом Савицком.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кавалер Ордена Франциска Скорины, лауреат Спецпремии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», художник:

В Витебске разнеслась молва и слава среди уже именитых художников. Таких, как Корженевский, Кухарев. Вдруг они вернулись из Минска и все сели гуртом за чашкой чая, я с ними. Они говорят: «Вы знаете, появилась личность, появился художник в Республике Беларусь» Это был фурор, по моему впечатлению, слава, первый выход в свет картины – это его дебют с большой славой среди художников.

Личное знакомство Николая Опиока с Михаилом Савицким произошло через три года на выставке мастера во Дворце искусств. Тогда он осознал, насколько велик размах таланта Савицкого.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кавалер Ордена Франциска Скорины, лауреат Спецпремии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», художник:

Познакомились мы группой на выставке в Палаце мастацтва, проводили его до дома. Я уже не помню, какие у нас есть художники после эпохи Возрождения, чтобы толпа молодых людей проводила художника почти на руках. Его несли до самого дома человек 15.

С тех пор два мастера на долгие годы стали близкими друзьями. И это несмотря на то, что Михаил Савицкий общению с коллегами чаще предпочитал работу в мастерской в полном одиночестве.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кавалер Ордена Франциска Скорины, лауреат Спецпремии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», художник:

Мастерская была замкнута. Когда к нему стучались, особенно когда мастерсткая была на Некрасова, он был, за работой, не мог открываать дверь.

Уже в 60-ые годы его искусство берет новый виток. От «официального, советского реализма» он обращается к «человеческой драме на войне». Теме очень близкой и ему самому. Савицкий пишет свою знаменитую «Партизанскую мадонну», и это в то время, когда религия находилась под строжайшим запретом. Картину сразу же купила Третьяковская галерея, а слава о великом белорусском художнике разнеслась по всему Советскому Союзу.

Кирилл Мельник, старший научный сотрудник Художественной галереи Михаила Савицкого, искусствовед, художник:

Партизанская тема заняла у него более десятилетия. И уже этой темой он показал, что он крупный мастер. Эта тема принесла ему всесоюзную известность. «Партизанская Мадонна» 1967 года. Многие работы в Третьяковской галерее из этой тематики хранятся. И работа «Оршанский партизан». Это так называемый суровый стиль 60-х годов. Важно понимать, что именно военная тематика и сделала имя Савицкого.

После партизанской серии картин Савицкий начинает разрабатывать еще одну сложную тему. Почти 10 лет он пишет полотна о жизни в концлагерях. Мастер создает практически 40 картин, каждая из которых уже стала шедевром белорусской живописи. В их числе и самый знаменитый библиографический цикл «Цифры сердца».

Кирилл Мельник, старший научный сотрудник Художественной галереи Михаила Савицкого, искусствовед, художник:

Ни один другой мастер, который поднимал тему фашистских концлагерей, не написал подобных работ. Это уникальная для Беларуси картина и вообще для мирового искусства.

Творчество Савицкого неразрывно связано со временем, в которое он жил. 1986 год, Чернобыльская катастрофа. Отойдя от шока, художник сразу же задумывает серию из 10 картин.

Кирилл Мельник, старший научный сотрудник Художественной галереи Михаила Савицкого, искусствовед, художник:

Вот «Чернобыльская Мадонна». Простая белоруска, крестообразная схема композиции, младенец мертвый. Сам Савицкий никак не пострадал от Чернобыльской катастрофы, ни его семья. Он воспринял боль тысяч людей, простых украинцев, белорусов, россиян.

За серию картин о Чернобыльской трагедии Михаил Савицкий получил золотую медаль Российской академии художников. Долгое время эти полотна хранились в мастерской художника. В последние годы своей жизни он подарил их любимому Минску.

Еще одна крупная тема, которая нашла отражение в его творчестве уже после распада Советского Союза, – религия. Через десятки полотен, созданных в 90-е годы, мастер открыто заявил о своем христианском мировоззрении.

Кирилл Мельник, старший научный сотрудник Художественной галереи Михаила Савицкого, искусствовед, художник:

Он пишет на сюжеты Нового и Ветхого заветов. Серия картин «Заповеди блаженства». Но в этих картинах, их более двух десятков, Савицкий не выступает как догматик. Он остается верен своей проблематике. Это проблематика реальной жизни, этические проблемы, проблемы современности, но только через фабулу библейского слова.

Полотно Михаила Савицкого на библейскую тематику «Иов» было написано в далеком 1998 году. И стало духовным завещанием мастера, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кирилл Мельник, старший научный сотрудник Художественной галереи Михаила Савицкого, искусствовед, художник:

Он изображает современность. Это XX век, а не 1500-е годы до нашей эры. И изображает самого себя. Этой картиной он говорит, что его жизнь была очень сложной, полна испытаний. Вот эту мысль он закладывает в этой работе. Полна испытаний, которые он выдержал.

В его картинах – наша история. Обладатель множества наград и званий. Народный художник СССР, лауреат госпремий СССР и БССР, первый кавалер Ордена Франциска Скорины, Герой Беларуси. Михаил Савицкий.