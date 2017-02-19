Английский писатель Джо Данторн – о Минске, Светлане Алексиевич и своих романах

Английский писатель Джо Данторн стал известен в 2010 году, когда на большие экраны вышел фильм «Субмарина», снятый по одноименному дебютному роману писателя. История обычного 15-летнего подростка быстро покорила Европу и завоевала многие литературные премии. Сегодня Джо Данторн работает над своим третьим романом, живет в Лондоне, поговаривают, даже в железнодорожном вагоне, а недавно писатель посетил международную книжную выставку в Минске.

КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ У ВАС ОТ МИНСКА?

В Минске достаточно интересно, и люди дружелюбные, но очень холодно. Когда мы приехали, было минус 20, и ледяной ветер прямо ударил меня в лицо. А в целом мне здесь нравится. Минчане мне показались открытыми и веселыми людьми с приятной энергетикой.

ЧИТАЕТЕ ЛИ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ?

Я под сильным впечатлением от творчества Светланы Алексеевич. Надеюсь встретиться с ней в Минске. Обязательно спрошу, как ей удается проделывать столь глубокую работу с героями своих книг

ЭТО ПРАВДА, ЧТО ВЫ ЖИВЁТЕ В ВАГОНЕ?

Нет, что вы, это все слухи с «Википедии». Но на самом деле я писал один из рассказов в помещении, стилизованном под вагон поезда метро. И даже ночевал там однажды. Но живу я в обычном доме.

НАД ЧЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ СЕЙЧАС?

В следующем году выходит моя новая книга. В романе речь пойдет о группе друзей, которые в 2011 году вместе пережили серию терактов в Лондоне. И моя задача – показать, как изменилась жизнь героев за прошедшие 5-6 лет, как на них повлияло несчастье и как каждый из героев сумел преодолеть шок от произошедшего.

НАСКОЛЬКО ВАШИ РОМАНЫ АВТОБИОГРАФИЧНЫ?

Скорее всего, наполовину. Герои моих книг – это отчасти я, а отчасти и выдумка. Например, я могу взять историю из реальной жизни, а потом переработать ее на бумаге до неузнаваемости. Определенно, персонажи моих историй рассказывают обо мне. И часто не с лучшей стороны.

КАК НАПИСАТЬ ПОПУЛЯРНУЮ КНИГУ?

У хорошей книги должен быть почерк. Я имею в виду не почерк автора, а особенный стиль. И самое важное для писателя – быть честным, не лениться анализировать даже самые неприглядные стороны человеческой души.