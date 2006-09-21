В Эфиопии учеными найден скелет самого древнего человека

"Это практически полный скелет существа. Судя по тому, что скелет прекрасно сохранился, исследователи сделали вывод, что существо погибло во время стихийного бедствия. Тело было быстро похоронено под оползнем в результате наводнения", - поведал главный редактор Национального географического журнала Крис Слоан.
Девочка отнесена к афарским австралопитекам. Они жили в Африке, между четырьмя и тремя миллионами лет назад. До настоящего времени самым известным представителем этого вида была Люси, останки которой были найдены в Эфиопии в 1974 году.
"Нынешняя находка оказалась самой древней из всех уже существующих. Девочке дали имя Селям, что на языке одного из народов Эфиопии означает "мир". На мой взгляд, это своеобразный прорыв в науке. Теперь можно будет проследить, как эволюционировал древний человек", - также отметил Крис Слоан.
Скелет был обнаружен еще в 2000 году на северо-востоке Эфиопии. Археологам понадобилось пять долгих лет, чтобы извлечь кости австралопитека из песчаника. Более полные исследования продолжатся еще не один год.