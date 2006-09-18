Модельеры-дизайнеры и демонстраторы одежды признаются в любви:

С 27 по 30 сентября в Витебске пройдет XI Открытый конкурс модельеров-дизайнеров и демонстраторов одежды "Белая амфора". В нынешнем году тема конкурса звучит так: "Я люблю...".

Завершить фразу каждый из участников сможет по-своему, представив свои коллекции. А их будет свыше ста.

Традиционно наибольшее число конкурсантов собирает номинация "Татьянин День", учрежденная для учащихся специальных учебных заведений Беларуси и других стран. Достойную конкуренцию вышеназванной составит специальная номинация "Fashion DOG", основанная в прошлом году.

Яркое зрелище пришлось по душе любителям и владельцам собак, которые с удовольствием предоставляли своих питомцев в качестве моделей. Форум представит и коллекции в других номинациях: "Я люблю...", "Мужчина и Женщина", "Дети". Жюри также оценит мастерство демонстраторов одежды среди мужчин, девушек и детей.