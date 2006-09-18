Культурная жизнь села развивается

В соответствии с Госпрограммой возрождения и развития села до 2010 года сегодня в республике открываются учреждения культуры качественно нового типа, укрепляется материально-техническая база сельских досуговых центров. По стране разъезжают библиобусы и автоклубы. Однако в сельских населенных пунктах пока еще недостаточно филармонических и театральных площадок. Особенно пристальное внимание уделяется открытию детских школ искусств и их филиалов в агрогородках. Компьютеризация библиотек позволила расширить перечень предоставляемых услуг, в первую очередь, студентам и школьникам. А сумма поступлений от оказания платных услуг составила более 1,5 млн. в год.