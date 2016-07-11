Славянский базар в Витебске-2016: на чем будут ездить артисты и какими блюдами их будут угощать?

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске». До официального открытия фестиваля искусств осталось несколько дней, но город уже живет в предвкушении праздника. Сергей Лазарев 11 июля первым выступит на сцене Летнего амфитеатра. Начнет работать и Город мастеров. Встречать гостей готовятся организаторы форума, водители, рестораторы и даже сотрудницы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На своей машине Сергей второй год будет возить звезд «Славянского базара». Признается, если бы попросили делать это бесплатно – все равно бы согласился. Больно уж понравилось общаться с Гафтом, Пахмутовой, Добронравовым. И особенно ярко врезался в память импозантный Вилли Токарев.

Сергей Иващенко, водитель:

У меня такое сложилось впечатление, что он вечно голодный. Потому что я привез его в гостиницу в 5 утра, он сразу же потребовал, чтобы ему приготовили блины какие-то, пожарили. И потом сколько он ездил и все твердил: «Надо в магазин заехать, в магазин, продуктов купить».

Всего артистов будет обслуживать около полусотни автомобилей класса «люкс». Никаких лимузинов – это прошлый век. Леонтьев, Агурбаш, Брейтбург приедут на своих машинах. И, как обычные водители, будут соблюдать ПДД и внимательно следить за движениями девушек-регулировщиков.

Вера Самуль, сотрудник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Мы надеемся, что появление нас на перекрестках города внесет свой позитив в уличное движение и, возможно, придаст фестивалю новые положительные эмоции. И на дорогах будет меньше проблем.

Готовятся к встрече гостей и в ресторанах. В этом, что при гостинице, подсчитывают: за неделю используют уж точно не меньше 100 килограммов картошки и центнера овощей.

Надежда Цурбанова, заведующий рестораном:

Обычно звезды заказывают драники, приезжают даже из других гостиниц Валерия, Газманов. Лайма жила, она заказывала окорочка жаренные, овощи. Моисеев заказывает селедочку, такое что-нибудь, овощи, картошечку.

Готовят к празднику и город в целом. На площади звезд, правда, пока не установили новую плитку с васильком. Имя обладателя специальной премии Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» организаторы держат в секрете.

Анастасия Бут, СТВ:

8 фур оборудования и несколько дней работы. И вот – сцена готова. Уже завтра ее «распечатает» Сергей Лазарев со своим сольным концертом. Напомню, 14 июля состоится открытие фестиваля.