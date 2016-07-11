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Репетиции и аккредитации: подготовка к открытию «Славянского базара» идёт полным ходом

11 июля 2016 14:40
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Новости Беларуси. На главной площадке «Славянского базара в Витебске» начались репетиции, а фестивальная дирекция уже аккредитовала около 1000 участников многодневного шоу.

В город также прибывают главы национальных делегаций. Основной наплыв гостей ожидается 14-го июля, в день официального открытия фестиваля. Напоминаем, что в 2016 году он юбилейный, 25, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации XXV международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске»:
Служба работает сегодня второй день, и участики фестиваля очень активно идут. Уже аккредитовано около 1000 человек. Ожидается где-то 5000, может быть чуть-чуть больше. На данный момент аккредитовываются службы дирекции, технические службы, которые обеспечивают работу фестиваля. Есть участники. Это витебские коллективы, которые принимают участие в концертах.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2016 # Ольга Сколова

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