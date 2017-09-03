Погода никогда не испортит настроения от Италии: день дружбы народов в Верхнем городе

Новости Беларуси. Театральные выступления, показы мод и волшебная музыка. В эти минуты в Минске проходит праздник дружбы Италии и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнем городе выступают самобытные коллективы, которые знакомят с традициями обеих стран, указывая на тесную историческую связь культур Беларуси и Италии. Публика уже успела оценить часть программы: участники белорусской недели моды демонстрировали новые коллекции дизайнерской одежды, а итальянские песни подчеркнули особую атмосферу праздника.