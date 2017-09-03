Погода никогда не испортит настроения от Италии: день дружбы народов в Верхнем городе

Новости Беларуси. Театральные выступления, показы мод и волшебная музыка. В эти минуты в Минске проходит праздник дружбы Италии и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Верхнем городе выступают самобытные коллективы, которые знакомят с традициями обеих стран, указывая на тесную историческую связь культур Беларуси и Италии. Публика уже успела оценить часть программы: участники белорусской недели моды демонстрировали новые коллекции дизайнерской одежды, а итальянские песни подчеркнули особую атмосферу праздника.
Горожане:
Погода никогда не испортит настроения от Италии. Италия прекрасна, соответственно и праздник прекрасен.
Италия – это солнце, Италия – это море, Италия – это красивые люди.
Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:
Мне нравится атмосфера веселья и дружбы, которая царит на этом празднике, где выступают и итальянские и белорусские коллективы, которые поочередно сменяют друг друга. Итальянская и белорусская культуры – это две разные культуры, которые дополняют друг друга в музыке, литературе, искусстве.
В чем итальянцы и белорусы похожи? Это любовь к своим традициям.
Для гостей праздника – блюда итальянских поваров, сыры и мороженое, приготовленные по уникальной технологии. Тут же выставка картин зарубежных художников и новинок современной литературы. Все это под зажигательные мелодии. Вечером на сцене у ратуши белорусская труппа представит комедию «Трактирщица» в постановке итальянского режиссера.