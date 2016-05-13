В чём отличие между копией художественного произведения и его репликой?

Продолжаем наше увлекательное путешествие по миру искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня мы узнаем, в чём отличие между копией художественного произведения и её репликой.

Ещё в античные времена многие картины, снискавшие успех у меценатов и коллекционеров, требовали авторского повторения. Создание реплик уже тогда имело важное образовательное и просветительское значение. Молодые художники, делая авторские повторы картин именитых мастеров, вырабатывали свой оригинальный стиль. Происходило это благодаря тому, что способ репликации или авторского повтора имеет творческий характер. Что и отличает его от прямого копирования, где необходимо точное совпадения изображения. В реплике позволены изменения размера, деталей, формы, рисунка и цвета.

Антон Стефанович, наполненный теплыми чувствами к молодой супруге, задумал написать её во время занятий музыкой. К каждой части картины было написано большое количество эскизов: рояль, ваза с цветами, окно, девочка. Кстати, маленькую пианистку на картине часто сравнивали с дочкой художника. Огромный труд и силы вложил автор в своё полотно.

В галерее искусств «Предместье» рядом с картинами уже ставшими классикой, разместились и произведения современных художников. Несмотря на то, что картины молодого автора Михаила Гулина пока не имеют множества реплик, всё же внимание зрителей привлекают. Сам художник уверен, авторский повтор – дело тонкое.

Насладиться творчеством современных художников и оценить мастерство реплики вы сможете галерее искусств «Предместье».

А мы уже через неделю вновь отправимся сюда, чтобы совершить увлекательное путешествие в мир искусства.