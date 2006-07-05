В целях социализации и адаптации детей-беженцев в Беларуси

В Беларуси живут более тысячи уроженцев Афганистана. Большинство из них покинули родину из-за войны. 4 июня представители Международной благотворительной ОО афганских беженцев <Афганская община> за участие в Фестивале национальных культур творческому коллективу <Пандок> вручили подарки и благодарности.

:<Табрит мигуям>, или <Поздравляю> - это слово чаще других звучало на нынешней встрече. Месяц назад в Гродно прошел фестиваль национальных культур, где афганские дети из коллектива <Пандок> стали лауреатами.



<Мы с удовольствием участвуем в Гродненском фестивале и показываем свою культуру, национальные блюда. И всем присутствующим это нравится>, - говорит председатель Международной благотворительной ОО афганских беженцев <Афганская община> Сафи Сайфурахман.

<Пандок> в переводе означает <Бутон>. Он был создан 6 лет назад в рамках проекта по социализации и адаптации детей-беженцев в Республике Беларусь при поддержке УВКБ ООН. Сегодня в коллективе около 30 детей, самому младшему из которых - 8 лет. Некоторые юные танцоры родились уже в Беларуси.



Сегодня в Минске живет около 450 выходцев из этой далекой страны. Их дети одинаково хорошо разговаривают и по-русски, и на дари. А <Пандок> помогает им не забывать свои корни.