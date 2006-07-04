У участников фестиваля в Витебске последние репетиции

До фестиваля искусств <Славянский базар в Витебске> остаются считанные дни, а вокалисты 3 июля репетировали лишь первый день, но эта репетиция далеко не последняя. <Все успеем, все получится, я ведь сам за это ответственен,> - успокаивает Михаил Финберг. Славянский базар отмечает юбилей в 15 лет, а Национальный концертный оркестр на пять лет его старше. По случаю двадцатилетнего юбилея зрители станут свидетелями праздничного гала-концерта. Но празднования произойдут позже, после второго итогового дня выступления участников конкурса.

Напомним, что в нынешнем году изменились правила конкурса: из 24 солистов к финалу допустят лишь пятнадцать. В полуфинале исполнители поют эстрадные песни, которые им самим максимально комфортны, затем - песня на их родном языке и эстрадная песня композитора славянской страны (на одном из славянских языков, в сопровождении оркестра). Это настоящее испытание, скажем для представителей Италии или Аргентины. Нелегко, но таковы правила.

От Беларуси на Славянском базаре два исполнителя - Марина Василевская и Руслан Мусвидас. Как известно, в родном доме и стены помогают, поэтому они волнуются меньше остальных и надеются на то, что в жеребьевке тоже повезет.

Из артистов, которые знакомы белорусскому зрителю больше, - представительница Молдовы Наталия Гордиенко, которая участвовала в нынешнем году в дуэте с Арсением на <Евровидении> и один из победителей российского телевизионного конкурса <Народный артист> Алексей Гоман, а также друзья и коллеги по сцене - белорус Руслан Алехно и украинец Александр Понайотов.

В нынешнем году Международный конкурс эстрадной песни <Витебск - 2006> будет представлен, кроме традиционных стран - участниц еще и Кубой, Аргентиной, Италией, Германией, Кипром, Мальтой, Турцией. И это далеко не полный перечень новичков фестиваля.