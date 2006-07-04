5 июля в Витебске начинаются международные Шагаловские Дни

У участников фестиваля в Витебске последние репетиции

До фестиваля искусств <Славянский базар в Витебске> остаются считанные дни, а вокалисты 3 июля репетировали лишь первый день, но эта репетиция далеко не последняя. <Все успеем, все получится, я ведь сам за это ответственен,> - успокаивает Михаил Финберг. Славянский базар отмечает юбилей в 15 лет, а Национальный концертный оркестр на пять лет его старше. По случаю двадцатилетнего юбилея зрители станут свидетелями праздничного гала-концерта. Но празднования произойдут позже, после второго итогового дня выступления участников конкурса.