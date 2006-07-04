5 июля в Витебске начинаются международные Шагаловские Дни
Как сообщили в музее Марка Шагала, они пройдут в городе не Двине и 9 июля, в День города. Главным событием Дней станут премьеры двух спектаклей - <Зима пропала> и <Розы и мимозы>. Балеты посвящены Марку Шагалу и примечательны тем, что впервые белорусские хореографы обратились к его жизни и творчеству. 5 июля пройдут 16-е международные Шагаловские чтения. Свои научные работы широкой общественности представят искусствоведы из Беларуси, России и Франции. В Доме-музее Марка Шагала состоится театрализованный праздник <В гостях у Марка и Беллы>.