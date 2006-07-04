Для тех, кто не путается в таких словах, как <экзистенция>, <плоть>, <антология> и <метафизика>

В галерее произведений имени Щемелева презентовали книжную серию <Кондицио Хумана> или <Человеческая ситуация>. В ней представлены переводы классических трудов крупнейших европейских мыслителей прошлого и позапрошлого веков веков и монография Татьяны Щитцовой.

Галерея произведений имени Леонида Щемелева вернулась к давно забытым традициям. Теперь здесь происходят не только события художественной жизни. Выставка стала напоминать салон прошлых веков, где собираются интеллектуалы и любители качественной литературы. Нынешняя презентация - третья за недолгий срок в галерее. Из ее стен вышли в свет книга Бориса Крепака из серии <Жыцце знакамiтых людзей> и мемуары Ольги Бембель-Дедок <Великая эпоха: женское свидетельство>.

Все работы из серии <Человеческая ситуация> можно обозначить в общих чертах, как серьезная литература по философии и теории искусства. Говорят, надо выбирать для чтения те книги, которые с первого раза трудно понять. В книги Мерло-Понти, Киркегора и Нанси необходимо вдумываться и разбираться в простых на первый взгляд вещах. Они для тех, кто не пугается таких слов, как <экзистенция>, <плоть>, <антология> и <метафизика>.

Конечно, презентация книг - прежде всего событие для авторов проекта и для специалистов-гуманитариев. Но обстановка галереи позволила сделать ее событием не только для научного круга. Так называемый эксперимент по исследованию форм культурно-общественной жизни прошел с игровым характером - с музыкой, конкурсами и викторинами.