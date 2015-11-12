В царстве уникальных вещей: что представляет собой костюмерная «Беларусьфильма»?

Некоторые философы склонны думать, что у одежды есть душа. В царстве костюмов Беларусьфильма невольно в это верится. Кажется, что многочисленные платья, рубашки, камзолы, пиджаки и фуражки застыли в ожидании своей новой жизни на сцене или в кино. Над созданием каждого костюма трудился коллектив из швей и художника. Елена Федоровская помнит времена, когда за год надо было изготовить костюмы для 29-ти кинокартин. Всё делали сами с душой и огромным желанием.

Сейчас заказов гораздо меньше. Но всегда приятно вспомнить об уникальных вещах, окутанных атмосферой благородной старины. Именно здесь хранится платье, бережно созданное мастерами пошивочного участка для кинокартины «Анастасия Слуцкая».

Любая девушка мечтает хоть раз облачиться в шикарный наряд и почувствовать себя княгиней, боярыней или же принцессой. Однако, как выяснилось, играть знатную даму было совсем непросто. Впечатляющие платья, созданные для фильма «Шляхцiц Завальня», имеют внушительный вес.

Настоящая гордость женского зала – платье для картины «Дзiкае паляванне Караля Стаха». Ручная работа, необычные формы, сложный пошив. И, как результат, высокая оценка критиков.

Приятно удивил тот факт, что по количеству уникальных вещей мужской зал женскому не уступает. Более 30 тысяч костюмов расположились в два яруса. Некоторые из них были куплены у населения. Здесь есть и шуба из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», и знаменитая жёлтая курточка всеми любимого Буратино, и камзол Карабаса Барабаса. Эти вещи уже много десятков лет бережно хранятся как раритеты.

Но, это далеко не все богатства гардероба. Настоящая ностальгия охватывает при виде костюма Вячеслава Михайловича Невинного.

Костюмы – это акварель кино. Навсегда загадочные и неповторимые, вещи продолжают хранить образ своего героя. Быть может когда-нибудь снова придёт их час.