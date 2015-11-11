«Лістапад-2015»: лучший режиссер по версии «Берлинаре», Канн и Венеции рассказал, как снять качественное кино за небольшие деньги

Новости Беларуси. Первые лидеры зрительского голосования определяются на международном кинофестивале «Лістапад». Можно ли снять качественное кино за небольшие деньги и каковы основные тренды современного кинематографа.

Лучший режиссер по версии «Берлинаре», Канн и Венеции раскрывает секреты своего мастерства. Брийянте Мендоса проводит мастер-класс для белорусских постановщиков. Прямо сейчас режиссер раскрывает все тонкости съемочного процесса его новой драмы «Ловушка».

Как сделать качественный фильм за относительно небольшой бюджет. Найти ответ на этот вопрос известный кинорежиссер пытается с нашими постановщиками. Декорации, каскадеры, музыка. Весь комплект можно собрать и своими силами.

Брийянте Мендоса, режиссер (Филиппины):

Этим фильмом я хочу вдохновить начинающих кинематографистов, которые зачастую не обладают какими-то денежными средствами, но которые, тем не менее, хотят снимать кино. Наличие идеи и содержания фильма – это самое главное.

Елена Силутина, режиссер:

Слушать, видеть, воспринимать другого человека, другого профессионала, другого художника – это очень интересно, очень нужно, очень важно, тем более, действительно, людей такого уровня.

В копилке Мендоса две золотые пальмовые ветви Каннского кинофестиваля, статуэтки из Венеции и золотой медведь Берлинского кинофорума. Известный режиссер приезжает на «Лістапад» уже во второй раз.

Брийянте Мендоса, режиссер (Филиппины):

Значительные перемены, которые я могу видеть, это то, что в разы увеличилось количество зрителей. Они приходят в кино на все фильмы.

К слову, 11 ноября «Лістапад» был богат на звездных посетителей. Так, одним из приглашенных гостей стал голливудский актер Ингвар Эггерт Сигюрдссон. Он играл русского альпиниста в нашумевшем триллере «Эверест». В Минске же актер судит конкурс игрового кино «Молодость на марше». Из 12 представленных в этой номинации работ жюри оценило уже восемь.

Ингвар Эггерт Сигюрдссон, член международного жюри кинематографистов конкурса «Молодость на марше» XXII Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Исландия):

Я действительно люблю этот фестиваль и очень рад, что оказался здесь. Организация фестиваля действительно очень хорошая, а уровень высокий. Могу с уверенностью сказать, что конкурсная программа, которую мне предстоит судить, хорошо подобрана и фильмы очень качественные и интересные.

Лучший фильм фестиваля выбирает не только профессиональное жюри, но и сами зрители. Именно от публики зависит, кому достанется «бронза» «Лістапада». К слову, на данный момент больше всего минчане и гости города симпатизируют исландскому фильму «Бараны». А уже в эту пятницу организаторы объявят все результаты международного кинофорума «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.