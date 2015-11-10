Прямой эфир

В Несвижском замке работает выставка исторических женских костюмов и мужских доспехов

10 ноября 2015 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Большой бал в замке Радзивиллов». В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» работает выставка, которая не оставит равнодушными как историков, так и модных экспертов, и поклонниц красивых нарядов.

Предметы гардероба, которые принадлежали представительницам светской знати конца 19 – начала 20 веков можно увидеть воочию, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Платья для вечерних прогулок и балов, дорожные наряды и аксессуары, украшения – всего более 300 экспонатов. В числе наиболее популярных среди посетителей, особенно среди девушек, – свадебные убранства.

Между тем, в соседнем зале – экспозиция для сильной половины населения. Шлемы и доспехи белорусских земель 11-17 веков можно увидеть до конца года.

Венцом экспозиции стала реконструкция утраченного шлема из знаменитого костюма Николая Радзивилла Черного середины 16 века.

На выставке можно легко перенестись на несколько столетий назад.

Некоторые экспонаты здесь позволяют примерить и сфотографироваться в них, тем самым почувствовав себя настоящим воином.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

Другие новости рубрики

Все новости
«Лістапад-2015»: Режиссера из Японии на создание фильма о любви вдохновили пейзажи Беларуси
09 ноября 2015 16:35

«Лістапад-2015»: Режиссера из Японии на создание фильма о любви вдохновили пейзажи Беларуси

Выставка советских денег, которыми пользовались с 1922 по 1961 годы, открылась в Полоцке
09 ноября 2015 07:21

Выставка советских денег, которыми пользовались с 1922 по 1961 годы, открылась в Полоцке

«Лістапад-2015»: изюминкой 9 ноября станет ретроспектива фильмов из Японии
09 ноября 2015 07:14

«Лістапад-2015»: изюминкой 9 ноября станет ретроспектива фильмов из Японии