В Несвижском замке работает выставка исторических женских костюмов и мужских доспехов

Новости Беларуси. «Большой бал в замке Радзивиллов». В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» работает выставка, которая не оставит равнодушными как историков, так и модных экспертов, и поклонниц красивых нарядов.

Предметы гардероба, которые принадлежали представительницам светской знати конца 19 – начала 20 веков можно увидеть воочию, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Платья для вечерних прогулок и балов, дорожные наряды и аксессуары, украшения – всего более 300 экспонатов. В числе наиболее популярных среди посетителей, особенно среди девушек, – свадебные убранства.

Между тем, в соседнем зале – экспозиция для сильной половины населения. Шлемы и доспехи белорусских земель 11-17 веков можно увидеть до конца года.

Венцом экспозиции стала реконструкция утраченного шлема из знаменитого костюма Николая Радзивилла Черного середины 16 века.

На выставке можно легко перенестись на несколько столетий назад.

Некоторые экспонаты здесь позволяют примерить и сфотографироваться в них, тем самым почувствовав себя настоящим воином.