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Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото

07 сентября 2019 14:32
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Новости Беларуси. Грандиозное карнавальное шествие прошло в Бресте в честь тысячелетия города. Колонна растянулась на несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-1

В 2019 году карнавал приближен к бразильскому: более масштабный и красочный. Участники, а их около тысячи, прошли по главным улицам.

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-4

Чтобы увидеть и прочувствовать праздник, в один из старейших городов Беларуси приехали десятки тысяч гостей.  

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-7

Теплые слова в адрес Бреста 7 сентября звучат на самых разных языках. Поздравить город с круглой датой приехали делегации более, чем из десяти государств.

Как Брест отмечает свое 1000-летие

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-10

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-12

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-14

Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото-16

# К 1000-летию города Бреста # Культура # Фотофакт

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