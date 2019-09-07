Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото

Новости Беларуси. Грандиозное карнавальное шествие прошло в Бресте в честь тысячелетия города. Колонна растянулась на несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году карнавал приближен к бразильскому: более масштабный и красочный. Участники, а их около тысячи, прошли по главным улицам.

Чтобы увидеть и прочувствовать праздник, в один из старейших городов Беларуси приехали десятки тысяч гостей.