Карнавальное шествие в честь 1000-летия Бреста в 7 фото

Новости Беларуси. Грандиозное карнавальное шествие прошло в Бресте в честь тысячелетия города. Колонна растянулась на несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Грандиозное карнавальное шествие прошло в Бресте в честь тысячелетия города. Колонна растянулась на несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году карнавал приближен к бразильскому: более масштабный и красочный. Участники, а их около тысячи, прошли по главным улицам.
Чтобы увидеть и прочувствовать праздник, в один из старейших городов Беларуси приехали десятки тысяч гостей.
Теплые слова в адрес Бреста 7 сентября звучат на самых разных языках. Поздравить город с круглой датой приехали делегации более, чем из десяти государств.