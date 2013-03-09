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В Ботаническом саду в Минске отметили Масленицу

09 марта 2013 17:29
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Новости Минска. В столичном Ботаническом саду сегодня праздновали Масленицу. Всех желающих угощали гречишными блинчиками с икрой, медом, а также горячим ароматным чаем.  Гостей развлекали акробаты, цыгансикий и народные коллективы. Можно было также прокатиться на лошадях, квадроциклах, аэродинамических санях.  По традиции кульминация праздника - сожжение чучела зимы, сообщили в в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница праздника в Ботаническом саду:
Для меня это семейный праздник. Я вот люблю, когда все собираются, когда мама печет блины, когда мы все вместе.

Участница праздника в Ботаническом саду:
Хочется скорей весны, тепла. Зима закончилась, вот пришли отдохнуть с ребенком.

Участница праздника в Ботаническом саду:
Блинчики с утра дома напекли, здесь отведали, погуляли. Организация вообще классная, детей много.

# Культура # Масленица # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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