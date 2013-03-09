В Ботаническом саду в Минске отметили Масленицу

Новости Минска. В столичном Ботаническом саду сегодня праздновали Масленицу. Всех желающих угощали гречишными блинчиками с икрой, медом, а также горячим ароматным чаем. Гостей развлекали акробаты, цыгансикий и народные коллективы. Можно было также прокатиться на лошадях, квадроциклах, аэродинамических санях. По традиции кульминация праздника - сожжение чучела зимы, сообщили в в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница праздника в Ботаническом саду:

Для меня это семейный праздник. Я вот люблю, когда все собираются, когда мама печет блины, когда мы все вместе.

Участница праздника в Ботаническом саду:

Хочется скорей весны, тепла. Зима закончилась, вот пришли отдохнуть с ребенком.

Участница праздника в Ботаническом саду:

Блинчики с утра дома напекли, здесь отведали, погуляли. Организация вообще классная, детей много.