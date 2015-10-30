Город Молодечно стал культурной столицей Беларуси-2016

Новости Беларуси. Молодечно – культурная столица Беларуси-2016. Город, история которого связана с именами Михаила Клеофаса Огинского, Янки Купалы и других выдающихся деятелей, сегодня хранит белорусские традиции. Сейчас здесь полтора десятка учреждений культуры.

Украшают город Дворец культуры и летний амфитеатр. На этих площадках ежегодно проводится сотни различных мероприятий. Самым ярким событием традиционно становится Национальный фестиваль белорусского песни и поэзии «Молодечно», который город примет в 2016 году уже в статусе культурной столицы Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.