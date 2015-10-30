Прямой эфир

Город Молодечно стал культурной столицей Беларуси-2016

30 октября 2015 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодечно – культурная столица Беларуси-2016. Город, история которого связана с именами Михаила Клеофаса Огинского, Янки Купалы и других выдающихся деятелей, сегодня хранит белорусские традиции. Сейчас здесь полтора десятка учреждений культуры.

Украшают город Дворец культуры и летний амфитеатр. На этих площадках ежегодно проводится сотни различных мероприятий. Самым ярким событием традиционно становится Национальный фестиваль белорусского песни и поэзии «Молодечно», который город примет в 2016 году уже в статусе культурной столицы Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Представители образцового танца «Менада» в программе «УТРО» на СТВ
28 октября 2015 11:35

Представители образцового танца «Менада» в программе «УТРО» на СТВ

Прямые потомки Огинского - Лидия, Зыгмунт и Анна Зелинска. Интервью в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
28 октября 2015 09:25

Прямые потомки Огинского - Лидия, Зыгмунт и Анна Зелинска. Интервью в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Кинонеделя «Туровская осень», посвященная знаменитому режиссеру Виктору Турову, стартовала в Могилеве
27 октября 2015 10:28

Кинонеделя «Туровская осень», посвященная знаменитому режиссеру Виктору Турову, стартовала в Могилеве