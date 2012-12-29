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В Бобруйске появится памятник Шуре Балаганову

29 декабря 2012 13:19
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Новости Беларуси. В Бобруйске увековечат героя романа «Золотой теленок». В городе появится бронзовая скульптура Шуры Балаганова. Здесь же можно будет прочитать отрывок из знаменитого романа Ильфа и Петрова, где Бобруйск упомянут как высоко-культурный город, куда стремились все дети лейтенанта Шмидта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Все это время эскиз скульптуры держался в строгом секрете. Композицию отливал в Смоленске 26-летний московский скульптор Ярослав Бородин.

По мнению жителей, изваяние привлечет туристов и добавит определенный шарм Бобруйску.

# Культура # Памятники

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