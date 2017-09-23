Встреча с древними богами и селфи со спортсменами: в Минске прошел праздник греческой культуры впервые

Новости Беларуси. Ну а центре Минска сегодня прошел праздник греческой культуры. Мифы и легенды Древней Эллады, Олимпийские игры и танец богинь встречал сегодня Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Греции в Минске собрал гостей впервые. На площадке у городской ратуши можно было встретить древних богов и сделать селфи с олимпийскими спортсменами – участниками игр в Афинах. А еще минчан учили греческому языку и угощали деликатесами средиземноморской кухни. Все эти развлечения среди гостей пользовались особым вниманием.