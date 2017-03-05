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Уникальные истории белорусских женщин на войне: в музее истории ВОВ открылась тематическая выставка

05 марта 2017 13:32
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Новости Беларуси. В канун 8 Марта в музее истории Великой Отечественной войны рассказывают уникальные истории судеб белорусских женщин, которым пришлось сражаться на передовой. Тематическую экскурсию подготовили специально к международному празднику.

В нечеловеческих условиях и на пределе человеческих возможностей за дело Победы боролись более 700 тысяч женщин. Это зенитчицы, связистки, разведчицы, медсестры и летчицы. Из них 10 самых отважных были удостоены звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Политыко, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Наша экскурсия посвящена партизанским семьям. У нас было очень много партизанских семей, в которых все просто один до одного уходили бороться с врагом. Это была, например, семья Рыдлевских, эта была семья Колосавых и так далее. Если мы говорим о танковом таране, то обязательно вспоминает о Александре Самусенко, которая была единственной женщиной в танковом батальоне. Если мы говорим о летчицах, то, конечно же, вспоминаем и нашу Галину Докутович.

Также в музее работает и специальная фотозона в стиле 40-х годов прошлого века с уютным послевоенным интерьером. Дополнить ретро-образ посетительниц помогут некоторые аксессуары гардероба – старинный зонт, чемодан, гармошка, и винтажный ридикюль.

 

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Татьяна Политыко

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