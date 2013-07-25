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25 июля в Витебской области откроется международный молодёжный лагерь «Бе-Ла-Русь»

25 июля 2013 08:40
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Новости Беларуси. Международный молодёжный лагерь «Бе-Лa-Русь» откроется 25 июля в Витебской области. Он соберёт более 500 участников и пройдёт под девизом – «100 идей для Бе-Ла-Руси».

Юношей и девушек ждут творческие состязания и насыщенная спортивная программа. Будет работать и город мастеров, где своё искусство покажут ремесленники.

К слову, форум ежегодно проходит на стыке границ Беларуси, Латвии и России у Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трёх стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Молодежные фестивали

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