«Восточный базар-2012» в Ялте. 8 сентября прозвучат песни на родном языке исполнителей

Новости Украины. Второй тур международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Восточный базар» в эти минуты проходит в концертном зале «Юбилейный». На сцену выйдут и белорусские исполнители Саша Немо и Анастасия Шеверенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в первом туре участники представили на суд жюри и зрителей народную песню. 8 сентября прозвучат современные композиции на родном языке.

Услышать и увидеть всех артистов, и, конечно, поболеть за «наших» можно завтра. Финал «Восточного базара» в прямом эфире покажет телеканал СТВ в 22.30.

Исмет Заатов, президент VIII международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Восточный базар»:

Мы отобрали страны, которые присылают нам очень сильных участников. У нас есть и финалист «Евровидения», и парень, который занимал там третье место. Очень сильно представлена Беларусь, Украина как никогда сильны.

Я думаю, что зрители и в братской Беларуси, и в других странах, где будут смотреть наш конкурс, получат массу удовольствия.

Виктория Иванова, участник VIII международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Восточный базар» (Украина):

Эмоции отличные. Когда была жеребьевка, честно говоря, мне было практически все равно какой номер вытяну. Смысла расстраиваться или радоваться нет. Когда ты выходишь на сцену на таком мероприятии, на мероприятии такого уровня и масштаба, с таким количеством публики, то все счетчики обнуляются. Ты выходишь на сцену и все сбрасывается: все твои подготовки, все старания, репетиции. И не важно какой у тебя номер.