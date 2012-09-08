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День города в Минске: праздник уличной музыки собрал в Троицком предместье более 50 коллективов и исполнителей

08 сентября 2012 16:09
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Новости Беларуси. Троицкое предместье на день превратилось в Мекку для меломанов. Фестиваль уличной музыки собрал полсотни коллективов и исполнителей.

На сцену мог выйти каждый желающий, вне зависимости от возраста и профессиональной подготовки, и исполнить любую композицию: от классики и фолка до песен собственного сочинения. А любители танцев могли получить мастер-класс по сальсе и капоэйре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник уличной музыки в столице проводится во второй раз, и его участников все становится больше.

Музыкант:
Конечно, очень здорово, очень приятно, пришли друзья. Здесь выступаем первый раз. Подали заявку. первый раз вообще выступаем в таком формате.

# Культура # Фотофакт # День города в Минске - 2014

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