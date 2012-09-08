День города в Минске: возложение венков, спортивные соревнования, ярмарки, выставки и концерты

Новости Беларуси. Минск отмечает День города. История праздника началась в 2001 году. С того времени вторая суббота сентября для столицы – день особый.

В нынешнем году Минск отмечает 945-летие с даты первого упоминания в «Повести временных лет». За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрождён из руин. Но сегодня он один из красивейших в Европе.

На этот раз День города посвящен Году книги и юбилеям белорусских песняров Янки Купалы и Якуба Коласа.

Празднование Дня города традиционно началось с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны почтили память тех, кто воевал за Победу и отстаивал независимость нашей страны.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы с удовлетворением отмечаем, что город отмечает свой праздник динамично развивающимся, как подобает столице Республике Беларусь. Сегодня мы говорим слова благодарности и признательности всем поколениям минчан за то, что сделано в нашем городе. Он стал одним из красивейших городов Европы, может, мира.

Минчанка:

Наш город прекрасный. Он хорошеем с каждым днем, годом. Участие в таком мероприятии – это праздник.

Во всех районах столицы царит праздничное настроение. Самые яркие мероприятия проходят на площадках у Дворца спорта, в парке Победы, Верхнем городе и Троицком предместье. Традиционно в выходные пешеходной стала улица Карла Маркса, где выступают творческие коллективы. Площадки будут работать до позднего вечера. А также ярмарки, которые придают особый колорит Дню города.

Грандиозная выставка развернулась на площадке возле Национальной библиотеки. Все – от продуктов питания и промышленных товаров до сложной техники.

Лучшие модели представили гиганты отечественного машиностроения. Водители-испытатели провели показательные проезды. А минчане и гости воочию смогли оценить всю мощь и маневренность белорусских машин. Отдыхающие также увидели выставку архитектурных и инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Субботин, исполняющий обязанности заместителя директора по маркетингу автозавода:

Очень приятно видеть огромный наплыв минчан и гостей столицы. Атмосфера очень дружественная, благоприятная. Много людей с улыбками, детьми. Мы готовы делать для них все, что только можем, радовать качественной отечественной техникой.

Никто из покупателей не ушел с пустыми руками. Большой выбор продукции предложили более 80 столичных предприятий. Многие со скидками. А настроение поддерживают своими выступлениями артисты.

Минчане:

Все прекрасно, уровень организации понравился.

Впечатления очень хорошие. Пришли сыну показать наши достижения, машины, трактора.

Настроение хорошее. Несмотря на погоду, все здорово и интересно.

У Дворца спорта всех желающих собрал праздник «Минск – город спортивных традиций». Молодежь удивляла показательными выступлениями в альтернативных видах спорта, здесь же поднимали гири силачи. Болельщики и просто гости смогли взять автографы и сделать снимок на память со своими кумирами.

С поклонниками пообщались спортсменки-олимпийцы Александра Герасименя и Ирина Помелова.

Ирина Помелова, призер Олимпийских игр в Лондоне:

Как говорится, здоровая нация – здоровый дух. Почаще бы проводилось такое. Чтобы маленькие дети приходили в различные секции.

Александра Герасименя, призер Олимпийских игр в Лондоне:

Очень важно, чтобы люди приобщались к спорту, физической культуре, чтобы знали, что это такое, чего можно достичь за счет этого.

Я уже не первый год здесь, мне очень приятно, тем более я вижу здесь много ребят, горящих глаз. Мне очень здорово здесь находиться.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Город Минск – город студенчества. Здесь наибольшее количество учебных заведений и, конечно, важных спортивных сооружений страны. Но и по всей стране на этой неделе для учащихся, школьников открываются двери спортивных площадок, ледовых дворцов, на которых проводятся соревнования республиканского и международного уровней.

Велосипедной трассой сегодня стала улица Притыцкого. Ко Дню города приурочили «Велопробег-2012». На старты вышли и профессионалы, и любители. Причем, разных возрастов.

Валерия Кузменкова, участница велопробега:

Против ветра было ехать тяжело. Но так нормально. Было интересно.

В Верхнем городе царит атмосфера XIX века. Минчан и гостей столицы встречают интересные исторические персонажи в костюмах своей эпохи. Благородные дамы и гордые вельможи дарят поклоны и реверансы. Кроме того, в сквере у Минской ратуши на время праздника «ожили» скульптуры. Здесь же проходит и конкурс детских рисунков. А уличные музыканты и артисты на ходулях не перестают веселить прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Действительно, это праздник. Уникально то, что есть губерния XIX века. Мы знаем, что Минск современный, но дух старины впечатляет.

Когда надеваешь, меняешься, становишься стройнее, молодее. И люди реагируют по-другому. Они задают вопросы.

Нравится, как на ходулях танцуют тети и дяди.

На будущих новых станция метро День города решили встретить ударно. Студенты и работники предприятий Партизанского района отправились на субботник в подземку. На «Грушевке», «Михалово» и «Петровщине» убирали пути и платформы. Несложное, но ответственное задание выполняли дружно.

Сейчас на трех станциях ведутся заключительные отделочные работы. Пассажиров здесь ожидают в ноябре.

Минчане:

Очень приятно, горды тем, что вносим вклад в чистоту не только города, но и под городом.

Как хорошая хозяйка, когда готовит, после себя надо все оставлять чистым. И мы все чисто здесь оставим.

Наконец, появилась возможность добровольно пойти помочь убраться на станции, которую только делают.

Когда вырасту, у меня появятся дети, я буду с гордостью рассказывать, что мы здесь помогали убираться и строить.

В парке Победы минчан и гостей столицы ждет большой концерт, вечерняя молодежная дискотека и эстрадная программа с участием популярных артистов белорусской эстрады. Заключительным аккордом станет пиротехническое шоу в 10 вечера. Под музыку над акваторией Комсомольского озера небо раскрасят яркие цветовые букеты.