День города в Минске: возложение венков, спортивные соревнования, ярмарки, выставки и концерты

Новости Беларуси. Минск отмечает День города. История праздника началась в 2001 году. С того времени вторая суббота сентября для столицы – день особый.
В нынешнем году Минск отмечает 945-летие с даты первого упоминания в «Повести временных лет». За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрождён из руин. Но сегодня он один из красивейших в Европе.
На этот раз День города посвящен Году книги и юбилеям белорусских песняров Янки Купалы и Якуба Коласа.
Празднование Дня города традиционно началось с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны почтили память тех, кто воевал за Победу и отстаивал независимость нашей страны.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Мы с удовлетворением отмечаем, что город отмечает свой праздник динамично развивающимся, как подобает столице Республике Беларусь. Сегодня мы говорим слова благодарности и признательности всем поколениям минчан за то, что сделано в нашем городе. Он стал одним из красивейших городов Европы, может, мира.
Минчанка:
Наш город прекрасный. Он хорошеем с каждым днем, годом. Участие в таком мероприятии – это праздник.
Во всех районах столицы царит праздничное настроение. Самые яркие мероприятия проходят на площадках у Дворца спорта, в парке Победы, Верхнем городе и Троицком предместье. Традиционно в выходные пешеходной стала улица Карла Маркса, где выступают творческие коллективы. Площадки будут работать до позднего вечера. А также ярмарки, которые придают особый колорит Дню города.
Грандиозная выставка развернулась на площадке возле Национальной библиотеки. Все – от продуктов питания и промышленных товаров до сложной техники.
Лучшие модели представили гиганты отечественного машиностроения. Водители-испытатели провели показательные проезды. А минчане и гости воочию смогли оценить всю мощь и маневренность белорусских машин. Отдыхающие также увидели выставку архитектурных и инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Илья Субботин, исполняющий обязанности заместителя директора по маркетингу автозавода:
Очень приятно видеть огромный наплыв минчан и гостей столицы. Атмосфера очень дружественная, благоприятная. Много людей с улыбками, детьми. Мы готовы делать для них все, что только можем, радовать качественной отечественной техникой.
Никто из покупателей не ушел с пустыми руками. Большой выбор продукции предложили более 80 столичных предприятий. Многие со скидками. А настроение поддерживают своими выступлениями артисты.
Минчане:
Все прекрасно, уровень организации понравился.
Впечатления очень хорошие. Пришли сыну показать наши достижения, машины, трактора.
Настроение хорошее. Несмотря на погоду, все здорово и интересно.
У Дворца спорта всех желающих собрал праздник «Минск – город спортивных традиций». Молодежь удивляла показательными выступлениями в альтернативных видах спорта, здесь же поднимали гири силачи. Болельщики и просто гости смогли взять автографы и сделать снимок на память со своими кумирами.
С поклонниками пообщались спортсменки-олимпийцы Александра Герасименя и Ирина Помелова.
Ирина Помелова, призер Олимпийских игр в Лондоне:
Как говорится, здоровая нация – здоровый дух. Почаще бы проводилось такое. Чтобы маленькие дети приходили в различные секции.
Александра Герасименя, призер Олимпийских игр в Лондоне:
Очень важно, чтобы люди приобщались к спорту, физической культуре, чтобы знали, что это такое, чего можно достичь за счет этого.
Я уже не первый год здесь, мне очень приятно, тем более я вижу здесь много ребят, горящих глаз. Мне очень здорово здесь находиться.
Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Город Минск – город студенчества. Здесь наибольшее количество учебных заведений и, конечно, важных спортивных сооружений страны. Но и по всей стране на этой неделе для учащихся, школьников открываются двери спортивных площадок, ледовых дворцов, на которых проводятся соревнования республиканского и международного уровней.
Велосипедной трассой сегодня стала улица Притыцкого. Ко Дню города приурочили «Велопробег-2012». На старты вышли и профессионалы, и любители. Причем, разных возрастов.
Валерия Кузменкова, участница велопробега:
Против ветра было ехать тяжело. Но так нормально. Было интересно.
В Верхнем городе царит атмосфера XIX века. Минчан и гостей столицы встречают интересные исторические персонажи в костюмах своей эпохи. Благородные дамы и гордые вельможи дарят поклоны и реверансы. Кроме того, в сквере у Минской ратуши на время праздника «ожили» скульптуры. Здесь же проходит и конкурс детских рисунков. А уличные музыканты и артисты на ходулях не перестают веселить прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минчане:
Действительно, это праздник. Уникально то, что есть губерния XIX века. Мы знаем, что Минск современный, но дух старины впечатляет.
Когда надеваешь, меняешься, становишься стройнее, молодее. И люди реагируют по-другому. Они задают вопросы.
Нравится, как на ходулях танцуют тети и дяди.
На будущих новых станция метро День города решили встретить ударно. Студенты и работники предприятий Партизанского района отправились на субботник в подземку. На «Грушевке», «Михалово» и «Петровщине» убирали пути и платформы. Несложное, но ответственное задание выполняли дружно.
Сейчас на трех станциях ведутся заключительные отделочные работы. Пассажиров здесь ожидают в ноябре.
Минчане:
Очень приятно, горды тем, что вносим вклад в чистоту не только города, но и под городом.
Как хорошая хозяйка, когда готовит, после себя надо все оставлять чистым. И мы все чисто здесь оставим.
Наконец, появилась возможность добровольно пойти помочь убраться на станции, которую только делают.
Когда вырасту, у меня появятся дети, я буду с гордостью рассказывать, что мы здесь помогали убираться и строить.
В парке Победы минчан и гостей столицы ждет большой концерт, вечерняя молодежная дискотека и эстрадная программа с участием популярных артистов белорусской эстрады. Заключительным аккордом станет пиротехническое шоу в 10 вечера. Под музыку над акваторией Комсомольского озера небо раскрасят яркие цветовые букеты.