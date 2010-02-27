Умер известный российский актер – Владислав Галкин

Ему было всего 38 лет. Официальная причина смерти пока не названа, однако существует версия, что актер скончался от острой сердечной недостаточности, которая сопровождалась острым панкреатитом.Несколько дней назад Галкин выписался из больницы по поводу воспаления поджелудочной железы. Актер родился в 1971 году в Ленинграде. В кино начал сниматься с раннего детства. В его творческом багаже – 40 фильмов. В прошлом году Галкину присвоено звание Заслуженного артиста России.