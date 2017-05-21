Поющая молния и картины в свете фонарика: как прошла «Ночь музеев» в Минске

Новости Беларуси. Ночью в музей – с фонариком. В Национальном художественном музее залы русского искусства накануне погрузились во тьму. Чтобы не только смотреть, но и видеть, посетители брали с собой фонари. В целом по стране к всемирной акции «Ночь музеев» присоединились более 90 галерей и выставок, в том числе – детские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наступлением вечера в музее Великой Отечественной войны ожили летчики и танкисты, военные корреспонденты и партизаны. Посетителям выписывали пропуск на оккупированную территорию, в полевом госпитале перевязывали раненых. Также организаторы раскрыли интригу, которая длилась две недели, – показали тайный экспонат. Им оказался единственный в Беларуси станковый пулемет системы Кольта-Браунинга. Образец боевой и ему уже более ста лет.

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны:

Это действительно один из тех образцов оружия, который закупался российской императорской армией за границей во время Первой мировой войны. Камилла Шах, СТВ:

А мы сейчас находимся в подпольной квартире. Здесь вручную печатается газета «Звезда». Для этого из наборной кассы я беру буквы, составляю из них слова, которые затем откатываются валиком. Национальный художественный музей за несколько часов акции принял более двух тысяч гостей. Посетитель музея:

Идея того, что «Ночь музеев» устраивается по городу, она очень популярна, особенно среди студентов. Я являюсь студенткой Белорусского государственного экономического университета и могу сказать, что у нас на факультете очень много студентов изъявили желание посетить «Ночь музеев».

Литературные квесты, мультимедийная фотостудия – лишь часть из предложенных развлечений. Однако многие знаковые полотна были зачехлены. Организаторы пояснили: это сделано для того, чтобы сместить акценты на картины менее примелькавшиеся, но не менее прекрасные. Самой же большой популярностью у гостей пользовались темные залы русского искусства.

Юлия Лисай, старший научный сотрудник отдела русского искусства Национального художественного музея:

Уже часа два прошло, как началась «Ночь музеев», и я вижу, как люди ходят в темноте с фонариками и смотрят эти вещи. Удивительно, что люди просто стали смотреть картинки. Кто не видел – тот не поверит: с молнией можно играть, молния может петь! Детям этой ночью тоже было не до сна. На их глазах повелитель молний принимал на себя высоковольтные разряды напряжением более полутора миллионов вольт.