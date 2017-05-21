Поющая молния и картины в свете фонарика: как прошла «Ночь музеев» в Минске
Новости Беларуси. Ночью в музей – с фонариком. В Национальном художественном музее залы русского искусства накануне погрузились во тьму. Чтобы не только смотреть, но и видеть, посетители брали с собой фонари. В целом по стране к всемирной акции «Ночь музеев» присоединились более 90 галерей и выставок, в том числе – детские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С наступлением вечера в музее Великой Отечественной войны ожили летчики и танкисты, военные корреспонденты и партизаны. Посетителям выписывали пропуск на оккупированную территорию, в полевом госпитале перевязывали раненых.
Также организаторы раскрыли интригу, которая длилась две недели, – показали тайный экспонат. Им оказался единственный в Беларуси станковый пулемет системы Кольта-Браунинга. Образец боевой и ему уже более ста лет.
Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны:
Это действительно один из тех образцов оружия, который закупался российской императорской армией за границей во время Первой мировой войны.
Камилла Шах, СТВ:
А мы сейчас находимся в подпольной квартире. Здесь вручную печатается газета «Звезда». Для этого из наборной кассы я беру буквы, составляю из них слова, которые затем откатываются валиком.
Национальный художественный музей за несколько часов акции принял более двух тысяч гостей.
Посетитель музея:
Идея того, что «Ночь музеев» устраивается по городу, она очень популярна, особенно среди студентов. Я являюсь студенткой Белорусского государственного экономического университета и могу сказать, что у нас на факультете очень много студентов изъявили желание посетить «Ночь музеев».
Литературные квесты, мультимедийная фотостудия – лишь часть из предложенных развлечений. Однако многие знаковые полотна были зачехлены. Организаторы пояснили: это сделано для того, чтобы сместить акценты на картины менее примелькавшиеся, но не менее прекрасные. Самой же большой популярностью у гостей пользовались темные залы русского искусства.
Юлия Лисай, старший научный сотрудник отдела русского искусства Национального художественного музея:
Уже часа два прошло, как началась «Ночь музеев», и я вижу, как люди ходят в темноте с фонариками и смотрят эти вещи. Удивительно, что люди просто стали смотреть картинки.
Кто не видел – тот не поверит: с молнией можно играть, молния может петь!
Детям этой ночью тоже было не до сна. На их глазах повелитель молний принимал на себя высоковольтные разряды напряжением более полутора миллионов вольт.
Олег Мельник, экспериментатор:
Еще давно увидел трансформаторы Теслы. Начинал с маленьких, сделал большой. Самый сложный из схемотехнического решения трансформатор Теслы, позволяет играть мелодию, как вы уже слышали.
Камилла Шах:
Насколько это страшно и опасно?
Олег Мельник:
Это смертельно.
У всемирной акции «Ночь музеев» изначально было две задачи: повысить имидж культурных точек на карте города и привлечь туда молодежь. Судя по растущей из года в год популярности акции, обе цели достигнуты.