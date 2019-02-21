Прямой эфир

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»

21 февраля 2019 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны» прэзентавалі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Гэта адбылося падчас святочнага марафона, якi прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы.

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»-1

Сапраўдны падарунак студэнтам і выкладчыкам унiверсiтэта зрабіла Нацыянальная бібліятэка. Унiкальнае выданне складаецца з 21 тома. Гэта вынік сумеснай працы навукоўцаў, якія з усяго свету сабралі электронныя копіі кніг нашага першадрукара, зрабілі іх апісанне і алічбоўку. Для гродзенскага ўніверсітэта такі падарунак асабліва каштоўны, бо там рыхтуюць, у тым ліку, філолагаў і журналістаў, якім важна бачыць вытокі роднай мовы ў друкаваным слове.

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»-4

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»-6

На Міжнародны дзень роднай мовы ва ўніверсітэце запланаваны цэлы шэраг мерапрыемстваў. Упершыню студэнтаў аб’яднае агульная Купалаўская дыктоўка, а замежныя студэнты прымуць удзел у майстар-класах па знаёмстве з беларускай мовай.

Падрабязней – у відэаматэрыяле

# Книги # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»
20 февраля 2019 21:13

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве
20 февраля 2019 19:09

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино
20 февраля 2019 14:34

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино