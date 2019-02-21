У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»

Сапраўдны падарунак студэнтам і выкладчыкам унiверсiтэта зрабіла Нацыянальная бібліятэка. Унiкальнае выданне складаецца з 21 тома. Гэта вынік сумеснай працы навукоўцаў, якія з усяго свету сабралі электронныя копіі кніг нашага першадрукара, зрабілі іх апісанне і алічбоўку. Для гродзенскага ўніверсітэта такі падарунак асабліва каштоўны, бо там рыхтуюць, у тым ліку, філолагаў і журналістаў, якім важна бачыць вытокі роднай мовы ў друкаваным слове.