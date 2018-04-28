Творческий дебют. В Минске состоялся конкурс юных исполнителей современной музыки

Новости Беларуси. Громкий творческий дебют для сотни талантливых ребят со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 апреля в концертном зале «Верхний город» в Минске клавиши строгих роялей оживили прикосновения тех, кто звуки слышит душой. Конкурс исполнителей современной музыки собрал более сотни участников. Произведения белорусских и зарубежных композиторов исполнили ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных гимназий.