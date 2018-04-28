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«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»

28 апреля 2018 13:40
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Новости Беларуси. В Минске выбрали «Королеву Весну–2018». Ею стала Мария Соловьёва, студентка Витебского государственного университета имени Машерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-1

В финал 27 межвузовского конкурса красоты и грации вышли 11 студенток. На сцене Молодёжного театра эстрады они дефилировали в национальных костюмах своего региона.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-4

В интеллектуальном конкурсе красавицы презентовали жюри, каким они видят «Бренд нашей страны». В конкурсе талантов демонстрировали свои творческие способности.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-7

Анна Янкова, студент Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова:
Чудесный конкурс, море эмоций. Все девочки дружные, поддержка исходит от всех. Мы на самом деле подружились.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-10

Влада Водянова, студент Брестского государственного технического университета:
У меня есть возможность представить свой вуз – Брестский технический университет – на столь высоком уровне. За меня приехала болеть моя семья и я очень рада.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-13

Яна Шадрина, студент Витебского государственного технологического университета:
Я очень хорошо танцую и буду представлять народный танец. Надеюсь, он жюри понравится. Потому что весна, а танец у меня весенний такой.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-16

Жюри выбрало сразу трёх девушек, которые представят Беларусь в финале международного конкурса «Королева Весна–2018». В июне он соберет в Минске также красавиц из России, Латвии, Казахстана и других стран.

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-19

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»-21

# Культура # Фотофакт # Конкурс красоты # Анна Янкова # Влада Водянова # Яна Шадрина

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