«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»

Новости Беларуси. В Минске выбрали «Королеву Весну–2018». Ею стала Мария Соловьёва, студентка Витебского государственного университета имени Машерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финал 27 межвузовского конкурса красоты и грации вышли 11 студенток. На сцене Молодёжного театра эстрады они дефилировали в национальных костюмах своего региона.

В интеллектуальном конкурсе красавицы презентовали жюри, каким они видят «Бренд нашей страны». В конкурсе талантов демонстрировали свои творческие способности.

Анна Янкова, студент Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова:

Чудесный конкурс, море эмоций. Все девочки дружные, поддержка исходит от всех. Мы на самом деле подружились.

Влада Водянова, студент Брестского государственного технического университета:

У меня есть возможность представить свой вуз – Брестский технический университет – на столь высоком уровне. За меня приехала болеть моя семья и я очень рада.

Яна Шадрина, студент Витебского государственного технологического университета:

Я очень хорошо танцую и буду представлять народный танец. Надеюсь, он жюри понравится. Потому что весна, а танец у меня весенний такой.